Сборная Швейцарии объявила состав на Олимпиаду-2026

Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Акира Шмид («Вегас»);
Защитники: Тим Берни («Серветт»), Михаэль Фора («Давос»), Андреа Глаузер («Фрибур»), Роман Йози («Нэшвилл»), Дин Кукан, Кристиан Марти (оба — «Цюрих»), Янис Мозер («Тампа-Бэй»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси»);
Нападающие: Свен Андригетто, Денис Мальгин (оба — «Цюрих»), Кристоф Берчи, Сандро Шмид (оба — «Фрибур»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Нико Хишир, Тимо Майер (оба — «Нью-Джерси»), Кен Егер, Дамьен Риат (оба — «Лозанна»), Симон Кнак («Давос»), Филипп Курашев («Сан-Хосе»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Пиус Зутер («Сент-Луис»), Кэлвин Тюркауф («Лугано»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных.
На групповой стадии олимпийского турнира швейцарцы сыграют с Канадой, Чехией и Францией.
2 июня ИИХФ утвердила состав групп на олимпийский турнир 2026 года без сборной России.