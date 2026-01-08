Ричмонд
Хоккей. НХЛ
09.01
Бостон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
09.01
Детройт
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
09.01
Каролина
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.70
П2
3.99
Хоккей. НХЛ
09.01
Монреаль
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
09.01
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
09.01
Рейнджерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
09.01
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
09.01
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
09.01
Нэшвилл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.15
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
09.01
Колорадо
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.67
П2
4.69
Хоккей. НХЛ
09.01
Вегас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
09.01
Сиэтл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Гришин о 3:2 с «Адмиралом»: «Создали много моментов, но реализация подводила. Противник опасно контратаковал. Хорошо, что в серии буллитов смогли вырвать победу»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе в матче с «Адмиралом» (3:2 Б).

Источник: Спортс"

"Вышли с хорошим настроем: сделать все, чтобы победить. Создали много голевых моментов, но реализация нас снова подводила. При этом противник опасно контратаковал. Началось с того, что мы упустили пару моментов в большинстве, а соперник мог нас наказать.

Где-то повезло, где-то вратарь нас выручил. Хорошо, что в серии буллитов смогли вырвать победу.

Закрытый хоккей если и был, то со стороны противника. Наверное, они готовились к такой игре. Если посмотрите статистику, 23 на 9 по броскам. Мы не играли в закрытый хоккей, просто соперник играл самоотверженно, поэтому по броскам в створ паритет почти. Закрытый хоккей был со стороны противника, но не с нашей стороны", — сказал Гришин.