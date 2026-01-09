Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
1
:
Коламбус
2
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.89
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
0
:
Миннесота
2
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.17
П2
1.21
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
8
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
овертайм
Нэшвилл
1
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.08
П2
14.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.89
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.26
П2
5.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2

Малкин забил в 1-м матче после травмы — с «Нью-Джерси». У него 30 очков в 27 играх в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1) и был признан первой звездой.

Источник: Спортс"

На счету 39-летнего россиянина стало 30 (9+21) очков в 27 играх в сезоне при полезности «+5».

Сегодня он провел первый матч после травмы плеча, из-за которой пропустил чуть больше месяца.

Евгений (18:19, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 5 потерь при 2 перехватах. Также он получил малый штраф за удар соперника клюшкой.

