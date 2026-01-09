Малкин забил в 1-м матче после травмы — с «Нью-Джерси». У него 30 очков в 27 играх в сезоне

На счету 39-летнего россиянина стало 30 (9+21) очков в 27 играх в сезоне при полезности «+5».
Сегодня он провел первый матч после травмы плеча, из-за которой пропустил чуть больше месяца.
Евгений (18:19, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 5 потерь при 2 перехватах. Также он получил малый штраф за удар соперника клюшкой.
