Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
1
:
Коламбус
2
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.89
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
0
:
Миннесота
2
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.17
П2
1.21
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
8
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
1
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.08
П2
14.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.89
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.26
П2
5.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2

Патрик Кэйн забросил 500-ю шайбу в регулярках НХЛ. Он 50-й игрок в истории лиги с таким достижением и 6-й действующий

Форвард «Детройта» Патрик Кэйн сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1) и был признан первой звездой.

На счету 37-летнего американца стало 26 (8+18) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

За карьеру в рамках регулярок — 1369 (500+869) баллов в 1332 играх за «Чикаго», «Рейнджерс» и «Ред Уингс».

Ему осталось набрать 6 очков, чтобы обогнать Майка Модано (1374 в 1499) и стать новым рекордсменом среди уроженцев США.

Кэйн стал 50-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 500 шайб. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли делит 49-е место среди лучших снайперов в истории лиги с Лэнни Макдоналдом.

Среди действующих игроков Кэйн стал 6-м, кому удалось достичь этой отметки. Ранее преуспели Александр Овечкин («Вашингтон», 915 шайб в 1535 играх), Сидни Кросби («Питтсбург», 649 в 1393), Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 600 в 1206), Евгений Малкин (523 в 1240) и Джон Таварес («Торонто», 509 в 1226).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше