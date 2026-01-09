Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
3
:
Коламбус
2
Все коэффициенты
П1
1.06
X
11.75
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
0
:
Миннесота
2
Все коэффициенты
П1
5.20
X
1.84
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.89
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Макдэвид набрал очки в 17 матчах подряд (18+23 на отрезке) и повторил личный рекорд. У него 77 баллов в 44 играх в сезоне

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3). Его признали первой звездой встречи.

28-летний канадец набрал 77 (29+48) очков в 44 играх в сезоне и занимает 2-е место в гонках бомбардиров и снайперов, уступая лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо».

Результативная серия Макдэвида продлилась до 17 игр (41 очко на отрезке, 18+23). Он повторил личный рекорд по продолжительности серии игр с очками (октябрь и ноябрь 2021 года — 17 игр и 32 очка; ноябрь и декабрь 2022 года — 17 игр и 37 очков).

Рекорд клуба (и лиги в целом) принадлежит Уэйну Гретцки (51 подряд матч с очками, 1983/84). Среди действующих игроков «Ойлерс» лучший результат у Леона Драйзайтля (18, 2024/25).