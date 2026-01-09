Макдэвид набрал очки в 17 матчах подряд (18+23 на отрезке) и повторил личный рекорд. У него 77 баллов в 44 играх в сезоне

Результативная серия Макдэвида продлилась до 17 игр (41 очко на отрезке, 18+23). Он повторил личный рекорд по продолжительности серии игр с очками (октябрь и ноябрь 2021 года — 17 игр и 32 очка; ноябрь и декабрь 2022 года — 17 игр и 37 очков).