Макдэвид набрал очки в 17 матчах подряд (18+23 на отрезке) и повторил личный рекорд. У него 77 баллов в 44 играх в сезоне

28-летний канадец набрал 77 (29+48) очков в 44 играх в сезоне и занимает 2-е место в гонках бомбардиров и снайперов, уступая лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо».
Результативная серия Макдэвида продлилась до 17 игр (41 очко на отрезке, 18+23). Он повторил личный рекорд по продолжительности серии игр с очками (октябрь и ноябрь 2021 года — 17 игр и 32 очка; ноябрь и декабрь 2022 года — 17 игр и 37 очков).
Рекорд клуба (и лиги в целом) принадлежит Уэйну Гретцки (51 подряд матч с очками, 1983/84). Среди действующих игроков «Ойлерс» лучший результат у Леона Драйзайтля (18, 2024/25).