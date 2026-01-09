Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
3
:
Коламбус
2
П1
1.04
X
13.75
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
0
:
Миннесота
2
П1
6.40
X
1.48
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Амур
П1
1.65
X
4.89
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.55
X
5.30
П2
5.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

«Сан-Хосе» выменял вратаря Броссуа у «Чикаго», отдав контракт Эллиса. «Шаркс» также получили Аллана и выбор в 7-м раунде драфта, «Блэкхокс» — Фурлонга и пик 4-го раунда

«Сан-Хосе» и «Чикаго» произвели обмен игроками.

«Шаркс» получили в сделке 32-летнего вратаря Лорана Броссуа, 22-летнего защитника Нолана Аллана и выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2028.

«Блэкхокс» получили контракт 35-летнего защитника Райана Эллиса, не играющего в лиге с ноября 2021 года, 21-летнего защитника Джейка Фурлонга и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2028.

Контракт Эллиса с кэпхитом 6,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Соглашение Броссуа с кэпхитом 3,3 миллиона долларов — до конца текущего сезона.

Из-за двух операций (на мениске и бедре) он не играл в НХЛ с апреля 2024 года. После восстановления от травмы он провел 6 игр за «Рокфорд» в АХЛ, забив гол в одной из них.