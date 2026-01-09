Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
3
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.89
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Панарин — 7-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 600 ассистов. Он обошел Ковалева, до Дацюка — 4 передачи

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:5).

На счету 34-летнего россиянина стало 48 (16+32) очков в 44 играх в сезоне.

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 918 (318+600) баллов в 796 играх за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс».

Он стал 7-м россиянином в истории лиги, достигшим отметки 600 результативных передач.

Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург», 853 в 1240), Александр Овечкин («Вашингтон», 745 в 1535), Сергей Федоров (696 в 1248), Никита Кучеров («Тампа», 678 в 841), Сергей Зубов (619 в 1068) и Павел Дацюк (604 в 953).

Панарин обошел Алексея Ковалева (599 в 1316).

