Панарин — 7-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 600 ассистов. Он обошел Ковалева, до Дацюка — 4 передачи

На счету 34-летнего россиянина стало 48 (16+32) очков в 44 играх в сезоне.
За карьеру в лиге в рамках регулярок — 918 (318+600) баллов в 796 играх за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс».
Он стал 7-м россиянином в истории лиги, достигшим отметки 600 результативных передач.
Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург», 853 в 1240), Александр Овечкин («Вашингтон», 745 в 1535), Сергей Федоров (696 в 1248), Никита Кучеров («Тампа», 678 в 841), Сергей Зубов (619 в 1068) и Павел Дацюк (604 в 953).
Панарин обошел Алексея Ковалева (599 в 1316).
