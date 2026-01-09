Кросби обошел Гретцки по числу ассистов в НХЛ за один клуб (1087). Он на 2-м месте в истории, лидирует Бурк (1111)

По числу результативных передач в составе одного клуба Кросби обошел Уэйна Гретцки (1086 в 696 играх за «Эдмонтон») и занимает чистое 2-е место в истории лиги. Его опережает только Рэй Бурк (1111 в 1518 играх за «Бостон»).