Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.89
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Кросби обошел Гретцки по числу ассистов в НХЛ за один клуб (1087). Он на 2-м месте в истории, лидирует Бурк (1111)

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1).

На счету 38-летнего канадца стало 49 (24+25) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+1». Текущая результативная серия — 8 игр (5+9 на отрезке).

За карьеру в рамках регулярок у Сидни стало 1736 (649+1087) баллов в 1394 играх.

По числу результативных передач в составе одного клуба Кросби обошел Уэйна Гретцки (1086 в 696 играх за «Эдмонтон») и занимает чистое 2-е место в истории лиги. Его опережает только Рэй Бурк (1111 в 1518 играх за «Бостон»).

Отметим, что по числу очков в составе одного клуба Сидни идет на 3-м месте в истории лиги, уступая лишь Горди Хоу (1809 очков в 1687 играх за «Детройт) и Стиву Айзерману (1755 в 1514, “Детройт”).