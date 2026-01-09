Капризов набрал 0+2 с «Сиэтлом», продлив безголевую серию до 3 матчей. У него 51 очко в 45 играх в сезоне — делит 9-е место в гонке бомбардиров НХЛ

На счету россиянина 51 (24+27) очко в 45 играх в сезоне, он делит 9-е место в гонке бомбардиров лиги. Текущая безголевая серия — 3 матча.
Сегодня Капризов (24:44 — первое время среди форвардов «Уайлд», полезность «+1») 4 раза бросил в створ и применил 2 силовых приема.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше