Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.99
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.01
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Панарин догнал Дацюка по очкам в регулярках НХЛ (918) и делит с ним 7-е место среди россиян. До идущего 6-м Ковалева — 111 баллов

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:5).

На счету 34-летнего россиянина стало 48 (16+32) очков в 44 играх в сезоне при полезности «минус 10».

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 918 (318+600) баллов в 796 играх за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс».

Панарин сравнялся с Павлом Дацюком (918 очков в 953 играх) и делит с ним 7-е место среди россиян в истории лиги.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1660 балла в 1535 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1376 в 1240), Сергей Федоров (1179 в 1248), Никита Кучеров («Тампа», 1055 в 841), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).

Панарин — 7-й россиянин в истории НХЛ с 600 ассистами. Он обошел Ковалева, до Дацюка — 4 передачи.

