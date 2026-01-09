Малкин вышел на 39-е место в истории НХЛ по голам в регулярках — 523. Форвард «Питтсбурга» обошел Вербика, следующие — Троттье и Госса

39-летний форвард обошел Пэта Вербика (522 гола). Следующими в рейтинге стоят Брайан Троттье (524) и Мариан Госса (525).
В этом сезоне на счету Малкина 30 (9+21) очков в 27 матчах при полезности «плюс 5».
Малкин о «Питтсбурге»: «Когда мы играем правильно, умно, мы можем обыграть любую команду. Мы показали это в последних 5 матчах, ребята играют потрясающе».
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше