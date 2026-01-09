Маккиннон в 34-й раз набрал 4+ очка за игру и обошел Овечкина по этому показателю. Только у Кучерова, Кросби и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков

Это 34-я игра с четырьмя и более очками в карьере 30-летнего хоккеиста. Он обошел Александра Овечкина по этому показателю (33 игры), выйдя на четвертое место среди действующих игроков.
Больше подобных матчей в регулярках только у Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 45 игр), Сидни Кросби («Питтсбург», 43) и Никиты Кучерова («Тампа-Бэй», 35).
В этом сезоне на счету Маккиннона 78 (36+42) результативных действий за 43 матча при полезности «плюс 48».
Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Макдэвид — 2-й, Селебрини — 3-й, Кучеров — 5-й, Бедард — 6-й, Капризов — 9-й.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше