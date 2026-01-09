Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.03
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Вайсфельд о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Вполне реальные. Он может 5 матчей не забивать, а потом 3 хет‑трика выдать»

Бывший генменеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 992 шайбы, на счету Гретцки 1016 голов. В этом сезоне у Овечкина 18 шайб в 44 матчах.

"Может, все зависит от настроения в какой‑то степени. По скорострельности Овечкина ничего прогнозировать нельзя. Он действительно может матчей пять не забивать, а потом три хет‑трика выдать.

24 шайбы осталось до Гретцки? Это вполне реально. Главное, чтобы травм не было", — сказал Вайсфельд.

Успеет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф? Онлайн новой погони.

