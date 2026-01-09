Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
1
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
1.68
X
6.10
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.03
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Вячеслав Быков: «Не стал бы говорить, что Овечкин более великий, чем Гретцки. Нужно дойти до абсолютного рекорда по голам, потом руководители НХЛ и хоккеисты определят»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сравнил Александра Овечкина с Уэйном Гретцки.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» может побить рекорд канадца по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Овечкин забросил 992 шайбы, на счету Гретцки 1016 голов.

«Сейчас многие ожидают, когда Овечкин сможет побить абсолютный рекорд Гретцки [по голам в НХЛ]. Уверен, весь “Вашингтон” будет стараться помочь Александру добиться этого результата. Думаю, уже в этом году Овечкин сможет превзойти и этот рекорд Гретцки.

Я бы не стал сейчас говорить, что Овечкин стал более великим, чем Гретцки. Нужно дойти до абсолютного рекорда. А потом уже сами руководители НХЛ и хоккеисты определят, какое имя ему дать", — сказал Быков.

Успеет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф? Онлайн новой погони.

