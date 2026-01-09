Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»

39-летний россиянин пропустил чуть больше месяца. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1) он забил гол и был признан первой звездой встречи.
«В первом периоде я немного нервничал. Я даже дышать не мог, понимаете? Но со второго периода я заиграл намного лучше. Думаю, мы все заиграли лучше», — сказал Малкин.
В этом сезоне на его счету стало 30 (9+21) очков в 27 играх в сезоне при полезности «плюс 5».
Малкин вышел на 39-е место в истории НХЛ по голам в регулярках — 523. Форвард «Питтсбурга» обошел Вербика, следующие — Троттье и Госса.
