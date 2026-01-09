Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
0
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
3.99
X
4.30
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
0
:
Шанхай Дрэгонс
2
Все коэффициенты
П1
5.32
X
4.20
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
10.01
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.15
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
10.01
Чикаго
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
10.01
Юта
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2

Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свое возвращение на лед после травмы плеча.

Источник: Спортс"

39-летний россиянин пропустил чуть больше месяца. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1) он забил гол и был признан первой звездой встречи.

«В первом периоде я немного нервничал. Я даже дышать не мог, понимаете? Но со второго периода я заиграл намного лучше. Думаю, мы все заиграли лучше», — сказал Малкин.

В этом сезоне на его счету стало 30 (9+21) очков в 27 играх в сезоне при полезности «плюс 5».

Малкин вышел на 39-е место в истории НХЛ по голам в регулярках — 523. Форвард «Питтсбурга» обошел Вербика, следующие — Троттье и Госса.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше