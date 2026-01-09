Ричмонд
10.01
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.20
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
10.01
Чикаго
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
10.01
Юта
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2

Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors» Trip"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин взял тестя на тематический выезд команды.

Источник: Спортс"

Игроки «Кэпиталс» оправились на выездные матчи с «Чикаго» и «Нэшвиллом» вместе со своими наставниками в рамках «Mentors» Trip".

Александр Овечкин отправился на выезд с отцом своей жены Кириллом Шубским.

«Вашингтон» впервые организовал поездку с наставниками в феврале 2008 года. Предстоящая поездка станет 16-й. С момента начала программы «Кэпиталс» одержали 20 побед и потерпели 9 поражений в рамках таких поездок.

Фото: соцсеть «Вашингтона».

