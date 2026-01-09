Майк Веккионе: «Овечкин — легенда “Вашингтона”. У меня была его клюшка, когда я учился в колледже, это был невероятный трофей. Я следил за Ови с ранних лет»

"Мне посчастливилось сыграть в НХЛ, причем в одной команде с Овечкиным и Кузнецовым. Парни были весьма доброжелательны, мне они тогда казались легендами, как и Бэкстрем с Оши. Просто находиться с ними рядом в раздевалке и на льду, общаться было невероятным опытом и весьма трепетным моментом.