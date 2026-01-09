Ричмонд
Майк Веккионе: «Овечкин — легенда “Вашингтона”. У меня была его клюшка, когда я учился в колледже, это был невероятный трофей. Я следил за Ови с ранних лет»

Нападающий «Барыса» Майк Веккионе поделился воспоминаниями об игре с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым за «Вашингтон».

Источник: Спортс"

"Мне посчастливилось сыграть в НХЛ, причем в одной команде с Овечкиным и Кузнецовым. Парни были весьма доброжелательны, мне они тогда казались легендами, как и Бэкстрем с Оши. Просто находиться с ними рядом в раздевалке и на льду, общаться было невероятным опытом и весьма трепетным моментом.

Помню смены с Кузей, и как он старался играть на меня. Я, конечно, очень волновался, но мы победили «Каролину» по буллитам, причем Ови с Кузей забили.

Ови — невероятный игрок, прирожденный снайпер, он познал хоккей. Желаю ему поскорее побить очередной рекорд Гретцки — 25 шайб не такая уж большая цифра. Поэтому все возможно и в нынешнем сезоне.

Он настоящая легенда «Вашингтона». У меня была его клюшка, когда я учился в колледже, и это был невероятный трофей. Поэтому я следил за Ови с ранних лет", — сказал Веккионе.

На данный момент на счету Овечкина 992 гола с учетом плей-офф. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

