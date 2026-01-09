«Монреаль» интересуется форвардом «Калгари» Коулмэном (Пьер ЛеБрюн)

И еще кое-что о Коулмэне. У него есть модифицированный пункт о запрете на обмен. В принципе, он может сказать «нет» двум третям лиги, так что у него, безусловно, будет право голоса. Многие команды будут заинтересованы в Блэйке Коулмэне, если и когда «Калгари» сделает его доступным для обмена", — сказал ЛеБрюн.