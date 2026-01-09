Ричмонд
Кипреос о Малкине: «Ходят слухи, что генменеджер “Миннесоты” задается вопросом, сможет ли Капризов убедить Евгения присоединиться к “Уайлд” для участия в плей-офф»

Инсайдер Sportsnet Ник Кипреос сообщил, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин может быть интересен «Миннесоте».

Источник: Спортс"

В нынешнем сезоне Малкин провел 27 матчей и набрал 30 (9+21) очков. Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

На данный момент «Питтсбург» идет на 7-м месте в таблице Восточной конференции.

Кипреос высказался о ситуации в клубе перед дедлайном обменов, который наступит 6 марта.

«Кайл Дубас оказался в затруднительном положении, в то время как “Питтсбург” находится в зоне плей-офф, и у команды появился новый владелец. Прежде всего: Сидни Кросби никуда не уйдет, а контракт Эрика Карлссона (10 млн долларов в год) с большой долей вероятности свяжет руки генеральному менеджеру.

Есть команды, которые очень хотели бы заполучить Евгения Малкина, хотя он полностью контролирует ситуацию благодаря пункту о запрете на обмен в последнем сезоне своего контракта.

Ходят слухи, что генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин старается держаться в тени, чтобы совершить еще один крупный обмен, и задается вопросом, сможет ли россиянин Кирилл Капризов помочь убедить Малкина присоединиться к «Уайлд» для участия в плей-офф. Если Малкин согласится, ожидайте, что он перейдет в другую команду до дедлайна обменов.

После этого Дубасу будет очень сложно обменять Брайана Раста или Рикарда Ракелля (с частичным запретом на обмен), потому что команда все еще участвует в гонке за плей-офф — каждый раз, когда кажется, что она готова начать перестройку, команда снова возвращается в игру. У Ракелля и Раста осталось по два года по контрактам, и если их убрать из состава, Кросби будет не слишком доволен. Будет ли первое впечатление от нового руководства связано с разрушением костяка команды Кросби? Вряд ли", — написал Кипреос.

