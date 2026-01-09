Кипреос о Малкине: «Ходят слухи, что генменеджер “Миннесоты” задается вопросом, сможет ли Капризов убедить Евгения присоединиться к “Уайлд” для участия в плей-офф»

После этого Дубасу будет очень сложно обменять Брайана Раста или Рикарда Ракелля (с частичным запретом на обмен), потому что команда все еще участвует в гонке за плей-офф — каждый раз, когда кажется, что она готова начать перестройку, команда снова возвращается в игру. У Ракелля и Раста осталось по два года по контрактам, и если их убрать из состава, Кросби будет не слишком доволен. Будет ли первое впечатление от нового руководства связано с разрушением костяка команды Кросби? Вряд ли", — написал Кипреос.