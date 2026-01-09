Вайсфельд о Кузнецове в «Салавате»: «Партнеры должны отрабатывать за него в обороне, он не самый быстрый. Если отдаешь себе в этом отчет, он может принести пользу»

"Мне кажется, что столько разговоров о Кузнецове, потому что завышенные ожидания от его игры. Нужно понимать, что он может исполнить. Но в то же время партнеры должны отрабатывать за него в обороне, он не самый быстрый. Если ты отдаешь себе в этом отчет, то он может принести пользу.