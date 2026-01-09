Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.01
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.20
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
10.01
Чикаго
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.01
Юта
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.40
П2
3.48
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Вайсфельд о Кузнецове в «Салавате»: «Партнеры должны отрабатывать за него в обороне, он не самый быстрый. Если отдаешь себе в этом отчет, он может принести пользу»

Бывший генменеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев» из «Металлурга».

Источник: Спортс"

"Мне кажется, что столько разговоров о Кузнецове, потому что завышенные ожидания от его игры. Нужно понимать, что он может исполнить. Но в то же время партнеры должны отрабатывать за него в обороне, он не самый быстрый. Если ты отдаешь себе в этом отчет, то он может принести пользу.

Это актуально для любого тренера. Такое ощущение, что в Магнитогорске были постоянно чем-то недовольны в ситуации в Кузнецовым. Они ждали, что он будет бежать как Павел Буре, что ли?

В «Салавате» много молодых, которые за тебя добегут. И такой опытный игрок нужен молодой команде. Так что определенный смысл в приглашении Кузнецова в «Салават» есть", — сказал Вайсфельд.

Дебют Кузнецова за Уфу — и сразу ассист! Связка с бомбардиром работает.

Узнать больше по теме
Биография Павла Буре: карьера и личная жизнь хоккеиста
«Русская ракета» — именно таким вошел в историю российский и советский хоккеист Павел Буре. Быстрый до такой степени, к которой еще не привыкли даже лучшие защитники в мире, играющие в НХЛ. Биография Павла Буре уместила в себя советский хоккей, подвиги в составе уже сборной России и невероятный успех за океаном.
Читать дальше