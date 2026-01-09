Евгений Свечников про самый яркий отрезок карьеры в НХЛ: «Период в “Виннипеге”, когда играл у Мориса. Он поверил в меня, дал шанс, увидел потенциал»

— Самый яркий отрезок вашей карьеры в Америке?
— Их много. Первый гол, первая игра, матчи против брата, когда семья приезжает. Выделить один момент невозможно. Но если брать в целом — период в «Виннипеге», когда я играл у Пола Мориса, одного из сильнейших тренеров в мире. Он поверил в меня, дал шанс, увидел потенциал.
Было доверие, была вера, я это чувствовал и старался соответствовать. Энергия от фанатов, от города — это непередаваемо. Каждая игра в НХЛ вообще запоминается. Это другой мир.
— Какая организация НХЛ больше всего запомнилась по условиям?
— В «Виннипеге» очень заботятся об игроках — это чувствуется во всем. Город не лучший, но клуб компенсирует это огромным вниманием и заботой. Помогают во всем, уровень всего высочайший.
В «Детройте» все было на высшем уровне: крутая арена, питание, шеф-повар, у нас в раздевалки были стейки, суши, крабы, пасты — все, что хочешь.
«Сан-Хосе» тоже топ. Разница в деталях — самолеты, отели, еда. Но обычный человек скажет: «Да вы там офигели, какая разница между Ritz-Carlton и Four Seasons». И тут будет прав.
— А где климат жестче — в Виннипеге или Хабаровске?
— Плюс-минус одинаково. По температуре — вообще один в один. В Хабаровске, пожалуй, даже ветренее и больше солнца. А так я вырос в Сибири, мне не привыкать к холодной зиме. Минус 30 — обычное дело, — сказал Свечников.