Евгений Свечников про самый яркий отрезок карьеры в НХЛ: «Период в “Виннипеге”, когда играл у Мориса. Он поверил в меня, дал шанс, увидел потенциал»

— Их много. Первый гол, первая игра, матчи против брата, когда семья приезжает. Выделить один момент невозможно. Но если брать в целом — период в «Виннипеге», когда я играл у Пола Мориса, одного из сильнейших тренеров в мире. Он поверил в меня, дал шанс, увидел потенциал.