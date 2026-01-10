Ричмонд
Кравчук о победе Швеции на МЧМ: «В стране большое внимание уделяется летним молодежным лагерям, которые проводят ветераны НХЛ. Действует запрет на ранние отъезды»

Игорь Кравчук высказался о победе молодежной сборной Швеции на МЧМ-2026.

Источник: Спортс"

— Шведы прошли турнир без поражений, доминировали, не дали усомниться в своем золоте. И раньше они были в числе лидеров в комбинационной игре, в технической подготовке, в зрелищности. Но эта чемпионская команда оказалась лучшей в катании, игре у бортов, силовой борьбе, что показали матчи с североамериканцами. Для «трех корон» это что-то новое. Так что шведский феномен нужно изучать.

— В чем его суть?

— Несколько фактов. Не знаю, насколько они решающие, но приведу их.

Во-первых, в последние годы в Швеции большое внимание уделяется летним молодежным лагерям, которые проводят ветераны НХЛ, завершившие свои карьеры и работающие на родине.

Во-вторых, шведские чемпионаты не перешли в массовом порядке на канадские площадки, сохранен и формат большого льда.

В-третьих, в Швеции действует запрет на ранние отъезды, если не ошибаюсь, для юниоров до 18 лет, видимо, это делает ситуацию более прогнозируемой и стабильной, — сказал двукратный олимпийский чемпион.