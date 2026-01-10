Кравчук о победе Швеции на МЧМ: «В стране большое внимание уделяется летним молодежным лагерям, которые проводят ветераны НХЛ. Действует запрет на ранние отъезды»

— Шведы прошли турнир без поражений, доминировали, не дали усомниться в своем золоте. И раньше они были в числе лидеров в комбинационной игре, в технической подготовке, в зрелищности. Но эта чемпионская команда оказалась лучшей в катании, игре у бортов, силовой борьбе, что показали матчи с североамериканцами. Для «трех корон» это что-то новое. Так что шведский феномен нужно изучать.