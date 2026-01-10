Козлов о Берлеве в списке отказов: «Взяли Кузнецова, у “Салавата” достаточно центральных, в “Торосе” много молодых»

— Держать его тут, чтобы он просто тренировался и ждал шанса — это будет нечестно по отношении к нему. Взяли Евгения [Кузнецова], у нас достаточно центральных, в «Торосе» много молодых. Согласен, что с Антоном получилась такая ситуация, что он пришел на пробный контракт, получил травму, не играл, потом вернулся… Как хоккеист я его понимаю. Может быть, не совсем честно мы поступили, не дали шанса. Но когда передо мной была поставлена задача, когда у меня игроки, которые должны играть — не было смысла держать Антона, — сказал Козлов.