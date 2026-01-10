Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
3
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
1.45
X
7.10
П2
24.00
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.47
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

Козлов о Берлеве в списке отказов: «Взяли Кузнецова, у “Салавата” достаточно центральных, в “Торосе” много молодых»

Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, почему Антон Берлев помещен в список отказов.

Источник: Спортс"

В 7 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ на счету форварда 4 голевые передачи.

— Почему решили отказаться от Антона Берлева?

— Держать его тут, чтобы он просто тренировался и ждал шанса — это будет нечестно по отношении к нему. Взяли Евгения [Кузнецова], у нас достаточно центральных, в «Торосе» много молодых. Согласен, что с Антоном получилась такая ситуация, что он пришел на пробный контракт, получил травму, не играл, потом вернулся… Как хоккеист я его понимаю. Может быть, не совсем честно мы поступили, не дали шанса. Но когда передо мной была поставлена задача, когда у меня игроки, которые должны играть — не было смысла держать Антона, — сказал Козлов.