Овечкин забил в 3-м матче подряд: 19-й гол в сезоне, 4 броска, 3 хита, 1 блок и «+1» за 14:43 против «Чикаго». У него 38 очков в 45 играх

40-летний форвард отличился на 54-й минуте и установил окончательный счет.
На счету россиянина стало 38 (19+19) очков в 45 играх в сезоне при полезности «+1». Текущая голевая серия — 3 матча (4+0 на отрезке).
Сегодня Овечкин (14:43, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше