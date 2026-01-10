Ричмонд
Овечкин забил в 3-м матче подряд: 19-й гол в сезоне, 4 броска, 3 хита, 1 блок и «+1» за 14:43 против «Чикаго». У него 38 очков в 45 играх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:1).

40-летний форвард отличился на 54-й минуте и установил окончательный счет.

На счету россиянина стало 38 (19+19) очков в 45 играх в сезоне при полезности «+1». Текущая голевая серия — 3 матча (4+0 на отрезке).

Сегодня Овечкин (14:43, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок.

