Овечкин забил 187-му вратарю в НХЛ — Коммессо из «Чикаго». Дрю провел 1-й матч в сезоне из-за болезни Найта и Седерблума, сменщиком был 46-летний банкир из пивной лиги

40-летний форвард отличился на 54-й минуте и установил окончательный счет.
Дрю Коммессо стал 187-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ (обновляет рекорд лиги).
23-летний американец провел первый матч в текущем сезоне (и 3-й за карьеру в лиге). Он вышел в старте, так как два основных вратаря «Блэкхокс» — Спенсер Найт и Арвид Седерблум — выбыли из строя из-за болезни.
Сменщиком Коммессо стал экстренный вратарь — 46-летний Дэйв Ноццолильо с опытом выступлений в NCAA (дивизион III) и пивных (любительских лигах).
В настоящее время он занимает должность старшего вице-президента в банке Wintrust Commercial Banking.
В первом периоде Коммессо пропустил 3 шайбы после 6 бросков, но Ноццолильо на лед выпущен не был.