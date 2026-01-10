Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
3
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.10
П2
14.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.47
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2

Овечкин забил 187-му вратарю в НХЛ — Коммессо из «Чикаго». Дрю провел 1-й матч в сезоне из-за болезни Найта и Седерблума, сменщиком был 46-летний банкир из пивной лиги

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:1).

40-летний форвард отличился на 54-й минуте и установил окончательный счет.

Дрю Коммессо стал 187-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ (обновляет рекорд лиги).

23-летний американец провел первый матч в текущем сезоне (и 3-й за карьеру в лиге). Он вышел в старте, так как два основных вратаря «Блэкхокс» — Спенсер Найт и Арвид Седерблум — выбыли из строя из-за болезни.

Сменщиком Коммессо стал экстренный вратарь — 46-летний Дэйв Ноццолильо с опытом выступлений в NCAA (дивизион III) и пивных (любительских лигах).

В настоящее время он занимает должность старшего вице-президента в банке Wintrust Commercial Banking.

В первом периоде Коммессо пропустил 3 шайбы после 6 бросков, но Ноццолильо на лед выпущен не был.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше