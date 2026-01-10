Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.47
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2

«Виннипег» прервал серию из 11 поражений подряд, обыграв «Лос-Анджелес» (5:1). «Джетс» ушли с последнего места в НХЛ, обогнав «Ванкувер»

«Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Победа позволила «Джетс» завершить 11 матчевую серию поражений — худшую в истории франшизы после ее переезда из Атланты.

Клуб из Манитобы, выигравший прошлый регулярный чемпионат НХЛ, ушел с последнего места в общей таблице лиги, обогнав «Ванкувер».

У обеих команд по 37 очков в 43 играх, но «Виннипег» стоит выше за счет большего числа побед в основное время (14 против 10).

В тройку звезд сегодня вошли три форварда «Джетс» — Марк Шайфли (дубль), Джонатан Тэйвс (1-й гол за 26 матчей) и Владислав Наместников (1-й гол за 30 матчей).