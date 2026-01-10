Торопченко подрался с Макбэйном на 2-й секунде матча «Сент-Луиса» и «Юты». У Алексея 5 хитов, 3 блока и «+1» за 10:25

Игроку «Мамонта» удалось сбить с россиянина шлем. Большинство посетителей портала Hockey Fights отдали победу в бою Макбэйну.
Оба игрока получили по 5 минут штрафа.
Торопченко сегодня провел на льду 10 минут 25 секунд (минимальное время среди форвардов «Блюз»), завершив встречу с полезностью «+1». Он отметился 5 силовыми приемами и 3 блоками.
В целом в сезоне у 26-летнего россиянина 6 (2+4) очков в 29 играх при полезности «минус 5».
«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов.