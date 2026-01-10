Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.47
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2

Торопченко подрался с Макбэйном на 2-й секунде матча «Сент-Луиса» и «Юты». У Алексея 5 хитов, 3 блока и «+1» за 10:25

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко подрался с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном сразу после стартового вбрасывания в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

Источник: Спортс"

Игроку «Мамонта» удалось сбить с россиянина шлем. Большинство посетителей портала Hockey Fights отдали победу в бою Макбэйну.

Оба игрока получили по 5 минут штрафа.

Торопченко сегодня провел на льду 10 минут 25 секунд (минимальное время среди форвардов «Блюз»), завершив встречу с полезностью «+1». Он отметился 5 силовыми приемами и 3 блоками.

В целом в сезоне у 26-летнего россиянина 6 (2+4) очков в 29 играх при полезности «минус 5».

«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов.