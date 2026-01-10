Ричмонд
Никита Задоров: «Я всегда говорю то, что думаю. Считаю, люди это ценят. У вас может быть другое мнение, но вы должны уважать меня за то, что я говорю правду»

Защитник «Бостона» Никита Задоров сказал, что всегда стремится говорить то, что у него на уме.

"Я просто хочу быть открытым, чтобы вы [болельщики и медиа] понимали, что у меня на уме. Я просто всегда говорю то, что думаю. Считаю, что люди это ценят.

Иногда они не согласны с моим мнением, но это нормально, верно?

У вас может быть другое мнение, но вы должны уважать меня за то, что я говорю правду. Я стараюсь быть таким. Это мой личный выбор, и я его придерживаюсь", — сказал Задоров.

Задоров быстро осушил стакан пива на матче НБА «Бостон» — «Лейкерс». Он пришел на игру вместе с Пастрняком, хоккеистов «Брюинс» показали на медиакубе.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит — все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться».