Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.47
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2

Михеев пропустил матч с «Вашингтоном» из-за болезни, как и оба основных вратаря «Чикаго». Фолиньо и еще несколько игроков «Блэкхокс» сыграли с плохим самочувствием

Форвард «Чикаго» Илья Михеев пропустил матч с «Вашингтоном» (1:5) из-за болезни.

В «Блэкхокс» произошла вспышка вирусной инфекции. По этой причине на игру также не вышли защитник Луи Кревье и оба основных вратаря — Спенсер Найт и Арвид Седерблум.

Капитан команды Ник Фолиньо и еще несколько игроков приняли участие в матче, несмотря на плохое самочувствие.

Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл был на скамейке команды, но до этого пропустил утреннюю раскатку из-за расстройства желудка.

Команда прервала победную серию из 4 матчей. Со статистикой Михеева в этом сезоне можно ознакомиться здесь.

Овечкин забил 187-му вратарю в НХЛ — Коммессо из «Чикаго». Дрю провел 1-й матч в сезоне из-за болезни Найта и Седерблума, сменщиком был 46-летний банкир из пивной лиги.