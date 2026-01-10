Михеев пропустил матч с «Вашингтоном» из-за болезни, как и оба основных вратаря «Чикаго». Фолиньо и еще несколько игроков «Блэкхокс» сыграли с плохим самочувствием

В «Блэкхокс» произошла вспышка вирусной инфекции. По этой причине на игру также не вышли защитник Луи Кревье и оба основных вратаря — Спенсер Найт и Арвид Седерблум.
Капитан команды Ник Фолиньо и еще несколько игроков приняли участие в матче, несмотря на плохое самочувствие.
Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл был на скамейке команды, но до этого пропустил утреннюю раскатку из-за расстройства желудка.
Команда прервала победную серию из 4 матчей. Со статистикой Михеева в этом сезоне можно ознакомиться здесь.
Овечкин забил 187-му вратарю в НХЛ — Коммессо из «Чикаго». Дрю провел 1-й матч в сезоне из-за болезни Найта и Седерблума, сменщиком был 46-летний банкир из пивной лиги.