Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.28
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.47
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2

Овечкин — 3-й игрок в истории НХЛ с 19+ голами в первых 45 играх сезона в возрасте 40 лет или более. До него отличились Хоу и Бьюсик

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:1).

Источник: Спортс"

На счету 40-летнего россиянина стало 38 (19+19) очков в 45 играх в текущем сезоне.

Овечкин стал 3-м игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет или более, кому удалось забросить не менее 19 шайб в первых 45 играх в сезоне.

До него это удалось Горди Хоу (21 шайба на таком отрезке в 40 лет в сезоне-1968/69, 19 шайб в 42 года в сезоне-1970/71, «Детройт») и Джонни Бьюсику (21 шайба в 40 лет, 1975/76, «Бостон»).

Овечкин забил 916-й гол в НХЛ — в матче с «Чикаго». С учетом плей-офф — 993-й, до рекорда Гретцки — 23 шайбы.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше