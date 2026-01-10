Овечкин — 3-й игрок в истории НХЛ с 19+ голами в первых 45 играх сезона в возрасте 40 лет или более. До него отличились Хоу и Бьюсик

На счету 40-летнего россиянина стало 38 (19+19) очков в 45 играх в текущем сезоне.
Овечкин стал 3-м игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет или более, кому удалось забросить не менее 19 шайб в первых 45 играх в сезоне.
До него это удалось Горди Хоу (21 шайба на таком отрезке в 40 лет в сезоне-1968/69, 19 шайб в 42 года в сезоне-1970/71, «Детройт») и Джонни Бьюсику (21 шайба в 40 лет, 1975/76, «Бостон»).
Овечкин забил 916-й гол в НХЛ — в матче с «Чикаго». С учетом плей-офф — 993-й, до рекорда Гретцки — 23 шайбы.
