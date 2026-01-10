Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.01
Колорадо
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.90
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
11.01
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2

Владислав Гавриков: «Овечкин — все такой же элитный снайпер. Много игровых аспектов, в которых он хорош. Забивает и отдает передачи, всегда опасен в большинстве»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился мнением касательно игры Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» набрал 38 (19+19) очков в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

"Он все такой же элитный снайпер. У него очень много игровых аспектов, в которых он хорош. Также забивает голы и отдает передачи, всегда опасен в большинстве.

Поэтому надо всегда знать, где он находится, и постараться его закрывать, насколько это возможно", — сказал Владислав Гавриков.

