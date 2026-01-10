Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.01
Колорадо
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.20
П2
4.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
11.01
Баффало
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
11.01
Каролина
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.70
П2
4.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Монреаль
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
11.01
Оттава
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
11.01
Торонто
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
11.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Миннесота
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
11.01
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Вегас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.60
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
11.01
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Фетисов о секрете успеха Овечкина: «Все идет от бога и генетики родителей. В 40 лет он снова забросит 30 шайб или больше — это великое достижение»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о секрете успеха Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

40-летний форвард «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:1). В этом сезоне на его счету 38 (19+19) очков за 45 игр.

"В 40 лет играть и продолжать забивать дорогого стоит. Мы это обсуждали в своем кругу: забросит он снова 30 шайб или больше. И на самом деле это великое достижение. Но здесь все должно быть: и здоровье, и талант, и желание.

Сегодня Саша забил в третьем периоде, убежав в отрыв «два в один». А это говорит о том, что он находится в хорошей физической форме. Естественно, все это идет от бога и генетики родителей, которые были спортсменами. Но важно ведь все это не растерять, а, наоборот, приумножать.

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. А в случае с Сашей она проявилась во всех генетических особенностях организма. И он показывает всем, что при правильном отношении можно долго и успешно выступать в самом, наверное, брутальном виде спорта.

Я не хочу умалять любой другой вид спорта, но в хоккее ты за каждый сезон проводишь под 100 игр. А это ведь и постоянные физические контакты, и все, что требует выживания в этой игре. И скорость, и быстрота, и ловкость, и сила, и все остальное.

Саша показывает пример долголетия, доказывая, что ничего невозможного нет", — сказал Фетисов.

Мама капитана «Вашингтона» Татьяна Овечкина — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу. Отец (Михаил Овечкин) — был футболистом «Динамо».

Овечкин в 7 голах от 1000 в НХЛ! Сегодня красиво забил «Чикаго».

