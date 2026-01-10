Фетисов о секрете успеха Овечкина: «Все идет от бога и генетики родителей. В 40 лет он снова забросит 30 шайб или больше — это великое достижение»

Сегодня Саша забил в третьем периоде, убежав в отрыв «два в один». А это говорит о том, что он находится в хорошей физической форме. Естественно, все это идет от бога и генетики родителей, которые были спортсменами. Но важно ведь все это не растерять, а, наоборот, приумножать.