Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
6
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
X
21.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
11.01
Баффало
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.01
Каролина
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Монреаль
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Оттава
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
11.01
Торонто
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
11.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Миннесота
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.01
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Вегас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.60
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
11.01
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Директор «Автомобилиста»: «Спронг показывал, что он один из лучших мастеров в КХЛ. Есть понимание, что Дэниэл более заточен на атаку, чем на черновую работу»

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал переход в команду нападающего Дэниэла Спронга из ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Какие качества Спронга наиболее помогут команде?

— В первую очередь его креативность, его результативность, умение играть с шайбой, умение создавать моменты для себя и для команды.

Опять же праворукий нападающий, они у нас имеются, но Спронг демонстрировал высокий уровень в НХЛ. В ЦСКА показывал, что это один из лучших мастеров в нашей лиге.

— В ЦСКА Спронг присел в запас из-за плохой игры в защите. В «Автомобилисте» тоже много требуют от форвардов. Как избежать повторения ситуации?

— Мало игроков, которые абсолютно сильны на обеих сторонах площадки, их в КХЛ единицы, если вообще есть.

Тренерский штаб размышляет, каким образом он будет строить сочетания звеньев, чтобы слабые стороны хоккеистов маскировались за счет партнеров, а мы бы получали отдачу от сильных сторон.

Есть понимание, что Дэниэл более заточен на атаку, чем на черновую работу. Для этого нужны партнеры, которые готовы будут его подстраховать, — сказал Максим Рябков.

ЦСКА держал в резерве главного бомбардира. Теперь его обменяли — на 100 млн.