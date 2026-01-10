Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
8
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
11.01
Баффало
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.01
Каролина
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.70
П2
4.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Монреаль
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
11.01
Оттава
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
11.01
Торонто
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
11.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Миннесота
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
11.01
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Вегас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.60
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
11.01
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Брэди Ткачак о слухах про Улльмарка: «Позор, что дошло до такого. Когда критикуют нашу игру — это нормально. Но это полный бред, когда начинают трогать семью»

Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак заступился за голкипера команды Линуса Улльмарка.

Источник: Спортс"

Голкипер ранее покинул расположение команды по личным причинам. Затем в соцсетях стали распространять информацию, что клуб отпустил вратаря на фоне семейного скандала, который произошел после измены хоккеиста жене.

Один из позднее удаленных аккаунтов сообщал, что Ткачак требует убрать Улльмарка из команды. Якобы тот сказал жене, что в «Сенаторс» измены на выездах широко распространены, и эта информация дошла до чата с женами игроков. Это сообщение также завирусилось в соцсетях. «Оттава» отреагировала на слухи.

"Это полная хрень. Не думаю, что кому-то нравится, что распространяется подобная информация.

Когда люди критикуют нашу игру на льду — это нормально. Но это полный бред, когда начинают трогать семью. То, что дошло до такого, — это позор. Я вообще этому не рад.

Сам факт того, что ему пришлось столкнуться с этим и думать об этом… Нам важно, чтобы он получил всю необходимую помощь.

С самого начала сезона он имеет нашу поддержку. Это уму непостижимо, что ему приходится проходить через такое", — сказал Брэди Ткачак.