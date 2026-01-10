Брэди Ткачак о слухах про Улльмарка: «Позор, что дошло до такого. Когда критикуют нашу игру — это нормально. Но это полный бред, когда начинают трогать семью»

Один из позднее удаленных аккаунтов сообщал, что Ткачак требует убрать Улльмарка из команды. Якобы тот сказал жене, что в «Сенаторс» измены на выездах широко распространены, и эта информация дошла до чата с женами игроков. Это сообщение также завирусилось в соцсетях. «Оттава» отреагировала на слухи.