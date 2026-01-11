Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
0
:
Коламбус
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Даллас
1
Все коэффициенты
П1
5.89
X
5.12
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
0
:
Калгари
1
Все коэффициенты
П1
3.63
X
4.05
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.60
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2

«Бостон» разгромил «Рейнджерс» — 10:2. Команда Салливана пропустила 15 голов в 2 матчах после травмы Шестеркина

«Бостон» разгромил «Рейнджерс» (10:2) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Это поражение шестым в семи последних играх для команды тренера Майка Салливана.

Клуб из Нью-Йорка пропустил 15 шайб в двух матчах после того, как травму получил основной вратарь команды Игорь Шестеркин. В прошлой игре нью-йоркцы проиграли Баффало (2:5), Джонатан Куик отразил 16 из 20 бросков.

В матче с «Бостоном» Куик отбил 14 из 20 бросков и был заменен на 32-й минуте игры. Его в воротах заменил Спенсер Мартин. Игравший в этом сезоне за ЦСКА вратарь пропустил четыре шайбы, отразив 10 из 14 бросков.