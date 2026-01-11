«Бостон» разгромил «Рейнджерс» — 10:2. Команда Салливана пропустила 15 голов в 2 матчах после травмы Шестеркина

Это поражение шестым в семи последних играх для команды тренера Майка Салливана.
Клуб из Нью-Йорка пропустил 15 шайб в двух матчах после того, как травму получил основной вратарь команды Игорь Шестеркин. В прошлой игре нью-йоркцы проиграли Баффало (2:5), Джонатан Куик отразил 16 из 20 бросков.
В матче с «Бостоном» Куик отбил 14 из 20 бросков и был заменен на 32-й минуте игры. Его в воротах заменил Спенсер Мартин. Игравший в этом сезоне за ЦСКА вратарь пропустил четыре шайбы, отразив 10 из 14 бросков.