Чинахов забил «Калгари» с паса Малкина, став 3-й звездой матча. У Егора 5+4 в 34 играх сезона

Россиянин сравнял счет (1:1) в середине второго периода с передачи Евгения Малкина.
Чинахов набрал 3-е (2+1) очко за «пингвинов» в 5 играх после обмена из «Коламбуса».
Всего в 34 матчах сезона на его счету 9 (5+4) баллов.
В игре с «Флэймс» за 10:09 (1:21 — в большинстве) у Чинахова 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 1».
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше