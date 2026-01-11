Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало
1
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.70
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
1
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.30
П2
4.44
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль
0
:
Детройт
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.89
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава
1
:
Флорида
1
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.70
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
перерыв
Торонто
3
:
Ванкувер
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.75
П2
26.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Филадельфия
1
:
Тампа-Бэй
2
Все коэффициенты
П1
6.65
X
4.81
П2
1.47
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Барыс
1
П1
X
П2

Чинахов забил «Калгари» с паса Малкина, став 3-й звездой матча. У Егора 5+4 в 34 играх сезона

Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забил гол в матче НХЛ с «Калгари» (1:2) и был признан третьей звездой.

Источник: Спортс"

Россиянин сравнял счет (1:1) в середине второго периода с передачи Евгения Малкина.

Чинахов набрал 3-е (2+1) очко за «пингвинов» в 5 играх после обмена из «Коламбуса».

Всего в 34 матчах сезона на его счету 9 (5+4) баллов.

В игре с «Флэймс» за 10:09 (1:21 — в большинстве) у Чинахова 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 1».

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше