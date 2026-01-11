Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
2
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.70
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
0
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.10
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
2
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.00
П2
30.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина
1
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
6.65
X
3.10
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
0
:
Детройт
3
Все коэффициенты
П1
72.00
X
14.75
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава
1
:
Флорида
2
Все коэффициенты
П1
7.42
X
3.80
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
перерыв
Торонто
4
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
1
:
Тампа-Бэй
5
Все коэффициенты
П1
34.00
X
21.00
П2
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2

Малкин набрал очки в 4-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Калгари». У него 9+22 в 28 встречах

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Калгари» (1:2), продлив результативную серию (3+4) до 4 игр.

Источник: Sports.Ru

В середине второго периода россиянин ассистировал Егору Чинахову, который сравнял счет (1:1).

Всего в 28 матчах сезона на счету Малкина 31 (9+22) балл.

В игре с «Флэймс» за 18:59 (3:46 — в большинстве) у нападающего ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность — «плюс 1».

