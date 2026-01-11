Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
2
:
Айлендерс
2
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.70
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
0
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.10
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
2
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.00
П2
30.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина
1
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
6.65
X
3.10
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
0
:
Детройт
3
Все коэффициенты
П1
72.00
X
14.75
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава
1
:
Флорида
2
Все коэффициенты
П1
7.42
X
3.80
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
перерыв
Торонто
4
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
5
Все коэффициенты
П1
34.00
X
21.00
П2
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2

Панарин обогнал Дацюка по очкам (919) в регулярках НХЛ и вышел на чистое 7-е место среди россиян. До идущего 6-м Ковалева — 110 баллов

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Бостоном» (2:10).

Источник: Спортс"

Россиянин набрал 919-е (318+601) очко за карьеру в рамках регулярок в лиге за 797 игр за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс».

Таким образом, Панарин превзошел Павла Дацюка (918 баллов в 953 матчах) и вышел на чистое 7-е место среди россиян в истории НХЛ.

Лидирует по этому показателю Александр Овечкин («Вашингтон», 1661 очко). В топ-6 также входят Евгений Малкин («Питтсбург», 1377), Сергей Федоров (1179), Никита Кучеров («Тампа», 1055), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше