Хуснутдинов — 14-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч (с учетом плей-офф)

Ранее в истории НХЛ (с учетом плей-офф) по 4+ шайбы за матч забраывали 13 россиян.
Рекордом владеет Александр Овечкин (4 раза).
Также в списке Павел Буре (3 раза), Александр Могильный (2), Сергей Федоров (2, 1 раз — в составе пента-трика), Алексей Жамнов (в составе пента-трика), Вячеслав Козлов, Виктор Козлов, Александр Селиванов, Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Алексей Ковалев, Денис Гурьянов (в плей-офф-2020, российский рекорд в матчах Кубка Стэнли) и Артемий Панарин (в феврале 2023 года, предыдущий случай).
?Покер Хуснутдинова! Вместе с Пастрняком разорвал «Рейнджерс» Панарина.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше