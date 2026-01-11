Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
1
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
1
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.30
П2
5.63
Хоккей. НХЛ
овертайм
Миннесота
3
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
19.00
X
1.04
П2
24.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.32
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2

Хуснутдинов — 14-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч (с учетом плей-офф)

Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов сделал покер в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (10:2), всего набрав 5 (4+1) очков.

Ранее в истории НХЛ (с учетом плей-офф) по 4+ шайбы за матч забраывали 13 россиян.

Рекордом владеет Александр Овечкин (4 раза).

Также в списке Павел Буре (3 раза), Александр Могильный (2), Сергей Федоров (2, 1 раз — в составе пента-трика), Алексей Жамнов (в составе пента-трика), Вячеслав Козлов, Виктор Козлов, Александр Селиванов, Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Алексей Ковалев, Денис Гурьянов (в плей-офф-2020, российский рекорд в матчах Кубка Стэнли) и Артемий Панарин (в феврале 2023 года, предыдущий случай).

?Покер Хуснутдинова! Вместе с Пастрняком разорвал «Рейнджерс» Панарина.

