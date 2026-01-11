Ричмонд
1-й период
Вегас
1
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
1
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.30
П2
5.63
Хоккей. НХЛ
овертайм
Миннесота
3
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
19.00
X
1.04
П2
24.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.32
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2

Кучеров набрал 2+2 с «Филадельфией» — 8-й подряд матч с 2+ очками. У него 65 очков в 39 играх — идет 4-м в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:2) и был признан первой звездой.

На счету 32-летнего россиянина стало 65 (22+43) очков в 39 играх в текущем сезоне. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Кучеров продлил серию игр с 2+ очками до 8 (22 балла на отрезке, 9+13) — личный рекорд в лиге. Среди действующих игроков более длинная такая серия была только у Стивена Стэмкоса (2021/22, «Тампа», 9 матчей). Такая же — у Коннора Макдэвида (2018/19, «Эдмонтон», 8).

Сегодня Кучеров (14:24, «+4») реализовал оба броска в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов — 1:1.

