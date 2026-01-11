Кучеров набрал 2+2 с «Филадельфией» — 8-й подряд матч с 2+ очками. У него 65 очков в 39 играх — идет 4-м в гонке бомбардиров НХЛ

На счету 32-летнего россиянина стало 65 (22+43) очков в 39 играх в текущем сезоне. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Кучеров продлил серию игр с 2+ очками до 8 (22 балла на отрезке, 9+13) — личный рекорд в лиге. Среди действующих игроков более длинная такая серия была только у Стивена Стэмкоса (2021/22, «Тампа», 9 матчей). Такая же — у Коннора Макдэвида (2018/19, «Эдмонтон», 8).
Сегодня Кучеров (14:24, «+4») реализовал оба броска в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов — 1:1.
