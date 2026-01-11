Капризов забросил 25-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс». Он делит 5-е место в гонке снайперов НХЛ

На счету 28-летнего россиянина стало 52 (25+27) очка в 46 играх — делит 10-е место в гонке бомбардиров лиги и 5-е — в гонке снайперов.
Капризов прервал безголевую серию из 3 матчей.
Сегодня Кирилл (23:59, нейтральная полезность) реализовал 1 из 7 бросков в створ.
