Капризов вышел на чистое 2-е место в истории «Миннесоты» по очкам в регулярках НХЛ (438), обогнав Габорика. До рекорда Микко Койву — 271 балл

На его счету стало 438 (210+228) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
28-летний россиянин вышел на чистое 2-е место в истории клуба по этому показателю, обогнав Мариана Габорика (437 баллов в 502 играх, 219+218).
Рекордом владеет Микко Койву — 709 (205+504) результативных действий за 1028 матчей в регулярках.
В текущем сезоне Капризов набрал 52 (25+27) очка в 46 играх при полезности «плюс 7».
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше