Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
3
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.75
П2
39.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
2
:
Лос-Анджелес
2
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.76
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.32
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2

Капризов вышел на чистое 2-е место в истории «Миннесоты» по очкам в регулярках НХЛ (438), обогнав Габорика. До рекорда Микко Койву — 271 балл

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

На его счету стало 438 (210+228) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

28-летний россиянин вышел на чистое 2-е место в истории клуба по этому показателю, обогнав Мариана Габорика (437 баллов в 502 играх, 219+218).

Рекордом владеет Микко Койву — 709 (205+504) результативных действий за 1028 матчей в регулярках.

В текущем сезоне Капризов набрал 52 (25+27) очка в 46 играх при полезности «плюс 7».

