Ружичка о вызове в сборную Словакии: «Большая честь, жду с нетерпением. Я должен отбыть не позже 5 февраля. Олимпиада пройдет на нормальном уровне, уверен»

— Как важно для вас принять участие в Олимпиаде, сыграв за сборную Словакии?
— Для меня это большая честь. С нетерпением жду этого дня. Счастлив, что получил такое приглашение.
— Патрик Рыбар из «Шанхайских Драконов» отказался от поездки на Олимпиаду, сказав, что хочет в КХЛ помочь своему клубу в борьбе за плей‑офф. Был ли вариант, что вы не поедете на Олимпиаду?
— Мы это даже не обсуждали.
— А на «Матч звезд» КХЛ 7−8 февраля в Екатеринбурге вы точно не поедете?
— Я точно не знаю по датам. Но в сборную Словакии должен отбыть не позже 5 февраля.
— Вас не смущает состояние олимпийского дворца в Милане?
— Я просто не читаю социальные сети, поэтому не в курсе, что там происходит. Уверен, что организаторы все достроят — и Олимпиада пройдет на нормальном уровне, — cказал Ружичка.