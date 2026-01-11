Ричмонд
Ружичка о вызове в сборную Словакии: «Большая честь, жду с нетерпением. Я должен отбыть не позже 5 февраля. Олимпиада пройдет на нормальном уровне, уверен»

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка заявил, что будет счастлив сыграть за сборную Словакии на Олимпиаде-2026 в Италии. Ранее сообщалось, что форвард не примет участия в Матче звезд КХЛ из-за вызова в сборную.

Источник: Спортс"

— Как важно для вас принять участие в Олимпиаде, сыграв за сборную Словакии?

— Для меня это большая честь. С нетерпением жду этого дня. Счастлив, что получил такое приглашение.

— Патрик Рыбар из «Шанхайских Драконов» отказался от поездки на Олимпиаду, сказав, что хочет в КХЛ помочь своему клубу в борьбе за плей‑офф. Был ли вариант, что вы не поедете на Олимпиаду?

— Мы это даже не обсуждали.

— А на «Матч звезд» КХЛ 7−8 февраля в Екатеринбурге вы точно не поедете?

— Я точно не знаю по датам. Но в сборную Словакии должен отбыть не позже 5 февраля.

— Вас не смущает состояние олимпийского дворца в Милане?

— Я просто не читаю социальные сети, поэтому не в курсе, что там происходит. Уверен, что организаторы все достроят — и Олимпиада пройдет на нормальном уровне, — cказал Ружичка.