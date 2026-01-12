Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
1
:
Вегас
2
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.60
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
1
:
Вашингтон
1
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.70
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
2
:
Коламбус
2
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.56
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2

Овечкин забил 917-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 994-й, до рекорда Гретцки — 22 шайбы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче НХЛ с «Нэшвиллом» (1:1, идет 2-й период).

40-летний форвард отличился на 6-й минуте, реализовав большинство. Это его 917-й гол в регулярных чемпионатах лиги (обновляет рекорд).

С учетом плей-офф это 994-й гол Овечкина в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

В 46 матчах текущего сезона на счету Овечкина 39 (20+19) очков.

