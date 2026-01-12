Воронков забил в овертайме матча с «Ютой», став 1-й звездой. У форварда «Коламбуса» 16+13 в 45 играх

Россиянин реализовал большинство на 62-й минуте, набрав 29-е (16+13) очко в 45 играх сезона.
Сегодня за 14:03 (1:45 — в большинстве) у Воронкова 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность — «0».
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков забил победный гол в матче НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.
