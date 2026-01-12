Овечкин забил в 4-м матче подряд: 20-й гол в сезоне, 20-й ассист, 2 броска и 2 минуты штрафа за 19:26 против «Нэшвилла»

На счету 40-летнего россиянина стало 40 (20+20) баллов в 46 играх в сезоне при полезности «+2».
Текущая голевая серия — 4 матча (5+1 на отрезке).
Сегодня Овечкин (19:26, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф за удар соперника клюшкой.
Овечкин забил 917-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 994-й, до рекорда Гретцки — 22 шайбы.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше