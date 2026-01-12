Овечкин забросил 20+ шайб во всех своих сезонах в НХЛ — их 21. Рекорд у Хоу (22)

На счету 40-летнего россиянина стало 40 (20+20) очков в 46 играх в текущей регулярке.
Александр забросил не менее 20 шайб в каждом своем сезоне в лиге — их 21.
По числу таких сезонов он обошел Рона Фрэнсиса (20) и вышел на единоличное 2-е место в истории лиги, уступая только Горди Хоу (22).
Овечкин забил 917-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 994-й, до рекорда Гретцки — 22 шайбы.
