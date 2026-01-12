Сергачев стал 2-й звездой матча с «Коламбусом»: 7-й гол в сезоне, 2 броска, 3 блока и «+1» за 25:20. У него 32 очка в 46 играх в сезоне

На счету 27-летнего россиянина стало 32 (7+25) очка в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 24:24.
Сегодня Сергачев (25:20, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 3 блока и допустил 1 потерю.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:3 ОТ) и был признан второй звездой.
