17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.80
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.20
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Вегас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2

Сергачев стал 2-й звездой матча с «Коламбусом»: 7-й гол в сезоне, 2 броска, 3 блока и «+1» за 25:20. У него 32 очка в 46 играх в сезоне

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:3 ОТ) и был признан второй звездой.

Источник: Спортс"

На счету 27-летнего россиянина стало 32 (7+25) очка в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 24:24.

Сегодня Сергачев (25:20, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 3 блока и допустил 1 потерю.