Марченко против «Юты»: 2 ассиста, 4 броска, 2 блока и «минус 2» за 18:11. У него 37 очков в 41 игре в сезоне

На счету 25-летнего россиянина стало 37 (16+21) очков в 41 игре в сезоне при полезности «+2».
Сегодня Марченко (18:11, «минус 2») отметился 4 бросками в створ и 2 блоками, а также допустил 1 потерю.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко дважды ассистировал партнерам в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ).
