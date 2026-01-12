Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.80
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.20
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Вегас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2

Марченко против «Юты»: 2 ассиста, 4 броска, 2 блока и «минус 2» за 18:11. У него 37 очков в 41 игре в сезоне

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко дважды ассистировал партнерам в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ).

На счету 25-летнего россиянина стало 37 (16+21) очков в 41 игре в сезоне при полезности «+2».

Сегодня Марченко (18:11, «минус 2») отметился 4 бросками в створ и 2 блоками, а также допустил 1 потерю.