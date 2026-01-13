Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
0
:
Даллас
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
3.60
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Торонто
2
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.71
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.60
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

«Детройт» вывел из обращения 91-й номер Федорова перед матчем с «Каролиной». Экс-форвард клуба появился на льду на кабриолете

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Каролиной» (4:3 ОТ) состоялась торжественная церемония вывода из обращения номера бывшего нападающего «Ред Уингс» Сергея Федорова.

Источник: Спортс"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» посетил церемонию вместе с семьей. Федоров появился на льду на пассажирском сиденье кабриолета.

Действующие хоккеисты прибыли на матч в футболках с именем Федорова, а на разминке перед игрой вышли на лед в форме с номером 91. Кроме того, о событии сообщили на большом табло на стадионе бейсбольного клуба «Детройт Тайгерс».

Федоров провел 13 из 18 сезонов в лиге в Детройте. Он занимает 6-е место в истории клуба по набранным очкам — 954 (400+554) балла в 908 матчах.

Фото: x.com/NHL, x.com/DetroitRedWings.