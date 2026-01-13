«Детройт» вывел из обращения 91-й номер Федорова перед матчем с «Каролиной». Экс-форвард клуба появился на льду на кабриолете

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» посетил церемонию вместе с семьей. Федоров появился на льду на пассажирском сиденье кабриолета.
Действующие хоккеисты прибыли на матч в футболках с именем Федорова, а на разминке перед игрой вышли на лед в форме с номером 91. Кроме того, о событии сообщили на большом табло на стадионе бейсбольного клуба «Детройт Тайгерс».
Федоров провел 13 из 18 сезонов в лиге в Детройте. Он занимает 6-е место в истории клуба по набранным очкам — 954 (400+554) балла в 908 матчах.
Фото: x.com/NHL, x.com/DetroitRedWings.